Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir baklava dükkanına gelen G.A, husumetlisi olduğu öğrenilen R.T'ye alışveriş yaptığı sırada tabancayla ateş etti.

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