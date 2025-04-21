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        Kayseri'de okul önünde çocuklarını beklerken eski eşinin bıçakladığı kadın yaralandı

        Kayseri'de çocuklarını beklediği okul önünde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:44
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        Kayseri'de okul önünde çocuklarını beklerken eski eşinin bıçakladığı kadın yaralandı
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        Kayseri'de çocuklarını beklediği okul önünde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu önünde 2 çocuğunu bekleyen B.K. ile eski eşi G.B. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda G.B, eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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