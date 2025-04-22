Kayseri'de bal tenekelerine gizlenen 10 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, bal dolu tenekelere su şişelerine konularak yerleştirilen 10 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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