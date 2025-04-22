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        Kayseri'de bal tenekelerine gizlenen 10 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda bal dolu tenekelere gizlenmiş 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:12
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        Kayseri'de bal tenekelerine gizlenen 10 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda bal dolu tenekelere gizlenmiş 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, bal dolu tenekelere su şişelerine konularak yerleştirilen 10 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçta bulunan H.A. (35), "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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