Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına Emre Kocaman yeniden seçildi
Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman güven tazeledi.
Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman güven tazeledi.
Kentteki bir otelde düzenlenen sendikanın 2. Olağan Genel Kurulu'nda, tek listeyle gidilen seçimde şube başkanlığına mevcut başkan Emre Kocaman seçildi.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, programa video konferans ile katıldı.
Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı ve Hak Emekliler Derneği (HAK- EMEK-DER) Başkanı Remzi Karataş, Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Emin Hayta ile kentteki hastanelerden temsilciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.