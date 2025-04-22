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        Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına Emre Kocaman yeniden seçildi

        Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:59 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:59
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        Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına Emre Kocaman yeniden seçildi
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        Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman güven tazeledi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen sendikanın 2. Olağan Genel Kurulu'nda, tek listeyle gidilen seçimde şube başkanlığına mevcut başkan Emre Kocaman seçildi.

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, programa video konferans ile katıldı.

        Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı ve Hak Emekliler Derneği (HAK- EMEK-DER) Başkanı Remzi Karataş, Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Emin Hayta ile kentteki hastanelerden temsilciler katıldı.

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