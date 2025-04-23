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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığı desteklemek adına üreticilere tohum dağıtacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:47
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığı desteklemek adına üreticilere tohum dağıtacaklarını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, "Büyükşehir'den Tarıma Büyük Destek" projesi kapsamında 2025 yılında tarımsal kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla çiftçilere nohut ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirileceklerini belirtti.

        Yarın Kadir Has Kongre Merkezi yanındaki otoparkta düzenlenecek törenle tohum dağıtımı yapılacağını ifade eden Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

        İlçelerdeki çiftçilere 11 milyon 500 bin liralık nohut ve mercimek tohumu dağıtılacağını kaydeden Büyükkılıç, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir yıl diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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