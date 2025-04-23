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        Kayseri'de MEB-AGS ve KPSS kursu kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için ücretsiz kurs düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:05 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:05
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        Kayseri'de MEB-AGS ve KPSS kursu kayıtları başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için ücretsiz kurs düzenliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), öğretmen adayları için uygulanan (MEB-AGS) ve KPSS'ye hazırlık sürecinde ücretsiz kurs verecek.

        Alanında uzman eğitmenler ve zengin içerikli müfredatla desteklenen kurslar, sınavlara hazırlanan adaylara avantaj sağlıyor.

        Hem öğretmen adaylarının hem de kamu personeli olmak isteyenlerin ücretsiz kayıt yaptırabildiği kurslara kayıtlar "kaymekonline.com" adresinden yapılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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