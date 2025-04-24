Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin çocuk koşusu tamamlandı

Profesyonel eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri yapan çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan alana geçerek koşularını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Spor AŞ, kentte her yaştan vatandaşları sporla buluşturma misyonunu sürdürürken, 23 Nisan'da düzenlenen çocuk koşusu sağlıklı yaşam bilincinin aşılanması adına da büyük önem taşıdı.

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