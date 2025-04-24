Kayseri'de 33 yıl önce kaybolan kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Kayseri'de 33 yıl önce kaybolan kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakkında beraat kararı verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Y.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Y.T. savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek, suçlunun ortaya çıkarılmasını istediğini söyledi.

Ölen kişinin kız kardeşi olduğunu ve suçlunun cezasını çekmesini istediğini ifade eden Y.T, kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirterek beraatini talep etti.

Duruşma savcısı da esasa ilişkin mütalaasında sanığın beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Y.T'nin beraatine karar verdi.

Öte yandan, 14 Şubat'ta davadaki 2 tanığın kadının gömülü olduğu yeri bildiklerini iddia etmesi ve mahkeme heyetinin kararının ardından, söz konusu yerde keşif çalışması başlatılmış, iş makineleriyle kazılan ve kadavra köpeğiyle arama yapılan bölgede herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.