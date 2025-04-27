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        Türkiye şampiyonu milli atlet Sinem Yurt'un hedefi EYOF'ta şampiyonluk

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de antrenörünün yönlendirmesiyle küçük yaşta atletizme başlayan Türkiye şampiyonu 16 yaşındaki milli sporcu Sinem Yurt, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kürsünün zirvesini hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:22
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        Türkiye şampiyonu milli atlet Sinem Yurt'un hedefi EYOF'ta şampiyonluk
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de antrenörünün yönlendirmesiyle küçük yaşta atletizme başlayan Türkiye şampiyonu 16 yaşındaki milli sporcu Sinem Yurt, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kürsünün zirvesini hedefliyor.

        Gesi Şehit Mustafa Bulut Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sinem, 10 yaşında beden eğitimi öğretmeni ve eski milli atlet Handan Koçyiğit'in yürüttüğü yetenek taramaları sırasında keşfedildi.

        Antrenörü Koçyiğit'in yönlendirmesiyle atletizmde yürüyüş branşında çalışmalarını sürdüren Sinem, katıldığı yarışlarda 3 kez Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşadı.

        Bu yıl 1-2 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen 18 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Sinem, 22 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen seçmelerde ise milli takıma seçildi. Milli atlet, son olarak 12 Nisan'da Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

        - "İyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum"

        Kuzey Makedonya'da 20-26 Temmuz'da düzenlenecek EYOF için hazırlıklarını sürdüren milli sporcu Sinem Yurt, AA muhabirine, azimli ve disiplinli çalışarak hedeflerine ulaşacağına inandığını söyledi.

        Sinem, milli takım formasını geçen sene de giydiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Günde 3 saate yakın antrenmanımız oluyor. Hava şartları, dağ tepe bizim için fark etmiyor. Antrenmanlarımızı hep sürdürüyoruz. Bundan sonra da daha azimli ve disiplinli bir şekilde çalışarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Böyle devam ederek iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Her sporcunun hayali olduğu gibi benim hedefim de bayrağımızı dalgalandırıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Türk bayrağı altında ülkemi en iyi yerlere taşıyıp EYOF'ta şampiyon olmak istiyorum."

        - Koçyiğit: "Sinem'in branşı daha fazla fedakarlık istiyor"

        Antrenör Handan Koçyiğit ise sporcusu Sinem Yurt'un atletizmde yeteneğinin olduğunu ve ulusal organizasyonlarda çeşitli madalyalar kazandığını kaydetti.

        Sinem'in yaptığı branşın daha fazla fedakarlık ve antrenman gerektirdiğini dile getiren Koçyiğit, "Haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz. Azmine gelecek olursak da çok hırslı. Hırsıyla da geçen sene milli takımda ülkemizi temsil etti. Bu yıl da Yunanistan'da temsil etti. EYOF'ta ülkemizi temsil edecek inşallah. Yürüyüş mesafe branşı olduğu için diğer atletizm branşlarına göre daha fazla emek istiyor çünkü daha fazla kilometre ihtiyacı var. O yüzden Sinem'in yaptığı branş daha fazla fedakarlık ve antrenman istiyor." ifadelerini kullandı.

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