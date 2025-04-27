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        Kayseri'de uçurtma şenliği düzenlenecek

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Uçurtmalar bizden, uçurmak sizden" sloganıyla düzenlenecek uçurtma şenliğine tüm vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:18
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        Kayseri'de uçurtma şenliği düzenlenecek
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Uçurtmalar bizden, uçurmak sizden" sloganıyla düzenlenecek uçurtma şenliğine tüm vatandaşları davet etti.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, uçurtma şenliğinin 1 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenleneceğini belirtti.

        Bu eğlenceli etkinlik ile ailelerin ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirebileceğini kaydeden Büyükkılıç, "Uçurtmalarımız hazır, gökyüzümüzü hep birlikte renklendirelim. Bu etkinlik, Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri unvanına da değer katacak bir adımdır. Tüm Kayserilileri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek etkinlik için sınırlı kontenjan kısa sürede dolarken, vatandaşlar şenliğe kendi uçurtmalarıyla da katılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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