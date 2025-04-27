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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:55
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Nazon

        Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Berkay Özcan, Olawoyin, Akintola, Jurecka, Sowe​​​​​​​

        Gol: Dk. 43 Bourabia (Bellona Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Jurecka (Çaykur Rizespor), Dk. 45+2 Nazon (Bellona Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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