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        Kayseri'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:32
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        Kayseri'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kapuzbaşı Güney Şelaleleri bölgesinde hayvanlarını otlatan Ali Aşık, keçilerinden 4'ünün eksik olduğunu fark etti.

        Aramada keçilerinin yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldığını gören Aşık, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları bölgeden ip düzeneğiyle keçileri kurtardı.

        Aşık, ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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