Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ihracat rakamlarını değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin martta yaptığı ihracatın 325 milyon 512 bin dolar seviyesinde gerçekleştiği ifade etti.

        Türkiye'nin ihracatının mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yalçın, "Kayseri'nin 2025 Mart ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 10,15 oranında artışla, 325 milyon 512 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı ilk 3 aylık ihracat rakamımız ise 931 milyon 316 bin dolar seviyesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Küresel çapta gelişen olaylar nedeniyle dünya ticaretinin olumsuz bir dönemin içine girdiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

        "ABD yönlü ekonomik kararlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisini de etkilemektedir. Maliyet artışları ve enflasyon baskısının sürmesi, üretim üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Dış piyasalarda yaşanan daralmanın etkisiyle ihracatta yaşanan sıkıntılı günler bir süre daha devam edecek gibi görünmektedir. Döviz kurlarındaki artışın yetersizliği ise ihracatçılarımızın önünde set oluşturmaktadır. İşçilik maliyetlerinin dünya piyasalarına oranla yüksekliği de sanayicilerimizi olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak karşımızda durmaktadır. Dış pazarlarda ürün satmakta zorlanan sanayicilerimiz, üretim oranlarını yeniden ayarlama yolunu seçmeye başlamıştır. Türkiye'nin küresel ticaretteki payını artırmak için sanayicilerimize kolay ulaşılabilen, ucuz maliyetli kredi sağlanması önem arz etmektedir. Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu desteklerin kısa sürede devreye alınması en büyük beklentidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor
        Kayseri'de katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor
        Öğrencilerini motive etmek için 13 yıl sonra çıktığı minderde Türkiye şampi...
        Öğrencilerini motive etmek için 13 yıl sonra çıktığı minderde Türkiye şampi...
        Kayseri'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
        Kayseri'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 33 yıl 9 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 33 yıl 9 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı