Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Navruz'dan 1 Mayıs mesajı

        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Navruz'dan 1 Mayıs mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sorunlar, öneriler ve talepler için coşkuyla, inançla meydanlarda olacaklarını belirten Navruz, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik yapılan tüm müdahaleleri kınadıklarını, sendikadan istifaya zorlanan, işten çıkarılan emekçilerin bir an önce işlerine iade edilmesi için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

        Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ettiklerini, emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını istediklerini aktaran Navruz, şunları kaydetti:

        "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayış ile yeniden düzenlenmelidir. HAK-İŞ olarak, toplu sözleşme düzenini bozmayacak, güçlendirecek bir asgari ücret düzenlemesini talep ediyoruz. Çalışamayan veya geliri yetersiz vatandaşlarımıza bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sistemi kurulmasını talep ediyoruz. İşsizlik sigortası ödeneği tüm çalışanların çalışmaları ile orantılı olarak faydalanabileceği bir modele dönüştürülmelidir. Vergilendirmede aile yükümlülüklerinin dikkate alınmasını, vergi matrahı ile vergi oranlarının söz konusu yükümlülüklere uygun olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Kriz dönemlerinde tüm ücretliler üzerinden alınan vergi oranı yüzde 10 olarak sınırlandırılmasını istiyoruz. Ücretlerdeki vergi yükünün azaltılmasını ve az kazanandan az, çok kazanandan çok anlayışıyla vergi alınmasını talep ediyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalı işyerlerinin teşvik edilerek sendikal hakların kullanımının yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz."

        Çeşitli talepleri dile getiren Navruz, yarın bunun için meydanlarda olacaklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin'den 1 Mayıs açıklaması
        Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin'den 1 Mayıs açıklaması
        KAYSO Başkanı Büyüksimitci ihracat rakamlarını değerlendirdi
        KAYSO Başkanı Büyüksimitci ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü m...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü m...
        Başkan Çolakbayrakdar, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını...
        Başkan Çolakbayrakdar, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını...
        Kayseri'de 11'inci kattaki dairede çıkan yangında dumandan etkilendi
        Kayseri'de 11'inci kattaki dairede çıkan yangında dumandan etkilendi