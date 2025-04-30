HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Navruz'dan 1 Mayıs mesajı

HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sorunlar, öneriler ve talepler için coşkuyla, inançla meydanlarda olacaklarını belirten Navruz, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik yapılan tüm müdahaleleri kınadıklarını, sendikadan istifaya zorlanan, işten çıkarılan emekçilerin bir an önce işlerine iade edilmesi için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ettiklerini, emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını istediklerini aktaran Navruz, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayış ile yeniden düzenlenmelidir. HAK-İŞ olarak, toplu sözleşme düzenini bozmayacak, güçlendirecek bir asgari ücret düzenlemesini talep ediyoruz. Çalışamayan veya geliri yetersiz vatandaşlarımıza bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sistemi kurulmasını talep ediyoruz. İşsizlik sigortası ödeneği tüm çalışanların çalışmaları ile orantılı olarak faydalanabileceği bir modele dönüştürülmelidir. Vergilendirmede aile yükümlülüklerinin dikkate alınmasını, vergi matrahı ile vergi oranlarının söz konusu yükümlülüklere uygun olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Kriz dönemlerinde tüm ücretliler üzerinden alınan vergi oranı yüzde 10 olarak sınırlandırılmasını istiyoruz. Ücretlerdeki vergi yükünün azaltılmasını ve az kazanandan az, çok kazanandan çok anlayışıyla vergi alınmasını talep ediyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalı işyerlerinin teşvik edilerek sendikal hakların kullanımının yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz."