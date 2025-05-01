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        Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Kayseri'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:35
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        Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Kayseri'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti üyeleri, Mimar Sinan Parkı önünde toplandı.

        Polis noktalarından üstleri arandıktan sonra kutlama alanına giren grup, ellerinde çeşitli flama ve dövizler taşıdı.

        KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, burada yaptığı konuşmada, adil bir düzen için mücadelelerini her zaman sürdüreceklerini belirtti.

        CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in de katıldığı kutlamalar, konuşmaların ardından yerel sanatçıların konseriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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