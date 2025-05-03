Erasmus öğrencileri Erciyes'i gezdi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nin yürüttüğü Erasmus Projesi kapsamında Romanya ve Karayipler'den gelen öğrenciler, Erciyes Dağı'nı ziyaret etti.

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