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        Kayseri itfaiyesi 1 ayda 567 olaya müdahale etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri nisan ayında 567 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:07
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        Kayseri itfaiyesi 1 ayda 567 olaya müdahale etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri nisan ayında 567 olaya müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri geçen ay 567 olaya müdahalede bulundu.

        Nisan ayı verilerine göre, 261 yangın, 68 trafik kazası ve 6 su baskınına müdahale eden ekipler, 232 de kurtarma çalışması yaptı.

        Öte yandan ekipler 2 bin 841 vatandaşa eğitim verirken, 85 de denetimde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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