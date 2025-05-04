Kayseri itfaiyesi 1 ayda 567 olaya müdahale etti

Öte yandan ekipler 2 bin 841 vatandaşa eğitim verirken, 85 de denetimde bulundu.

Nisan ayı verilerine göre, 261 yangın, 68 trafik kazası ve 6 su baskınına müdahale eden ekipler, 232 de kurtarma çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri geçen ay 567 olaya müdahalede bulundu.

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