Kayseri'de ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Ardıçoğlu'nun Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından desteklenen proje kapsamında arıları aldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Şıhlı Mahallesi Avşarköy yaylasındaki ormanlık alana, arılarını kontrol etmek için giden Sümeyye Ardıçoğlu, kovanlarının zarar gördüğünü fark etti.

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