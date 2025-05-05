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        Kayseri'de ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Kayseri'nin Develi ilçesinde ayılar arı kovanlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:49
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        Kayseri'de ayılar arı kovanlarına zarar verdi
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde ayılar arı kovanlarına zarar verdi.

        Alınan bilgiye göre, Şıhlı Mahallesi Avşarköy yaylasındaki ormanlık alana, arılarını kontrol etmek için giden Sümeyye Ardıçoğlu, kovanlarının zarar gördüğünü fark etti.

        Kovanlarının bulunduğu alanda inceleme yapan Ardıçoğlu, peteklerin ayılar tarafından yenildiğini gördü.

        Ardıçoğlu'nun Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından desteklenen proje kapsamında arıları aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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