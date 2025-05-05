Kayseri'de son bir haftada 25 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 1 kilo 335 gram uyuşturucu, 20 uyuşturucu ve uyarıcı hap, ruhsatsız tüfek, 150 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirdi.

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