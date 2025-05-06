Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Gemerek MYO Kayseri'de kahvaltıda buluştu

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Gemerek Meslek Yüksekokulu (MYO) akademik ve idari personeli ile öğrenciler Kayseri'de düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemerek MYO Kayseri'de kahvaltıda buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Gemerek Meslek Yüksekokulu (MYO) akademik ve idari personeli ile öğrenciler Kayseri'de düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

        Bir tesiste düzenlenen kahvaltı programına, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Etkinliğe katılan Gemerek MYO personeli ve öğrenciler, kahvaltının ardından tesiste bulunan atlara bindi, ok attı ve eğlenceli vakit geçirdi.

        Gemerek MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nadire Göksu, bu tip etkinliklerin öğrencilerle akademik ve idari personelin kaynaşmasını sağladığını ifade etti.

        Etkinliğe katılanların keyifli vakit geçirerek eğlendiğini belirten Göksu, gelecek günlerde de benzer etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de üreticilere 550 bin organik domates fidesi dağıtıldı
        Kayseri'de üreticilere 550 bin organik domates fidesi dağıtıldı
        TEKNOFEST KKTC'de birinci olan öğrencilere Kayseri'de üstü açık otobüsle şe...
        TEKNOFEST KKTC'de birinci olan öğrencilere Kayseri'de üstü açık otobüsle şe...
        CHP Kayseri İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı
        CHP Kayseri İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı
        Kayseri emniyetine 2. ERVA Spor Okulları Tekvando Müsabakası'nda 14 birinci...
        Kayseri emniyetine 2. ERVA Spor Okulları Tekvando Müsabakası'nda 14 birinci...
        Kayseri'de son bir haftada 25 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de son bir haftada 25 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 zanlı yakal...
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 zanlı yakal...