KAYÜ'de "StartUpMYO" projesi devam ediyor

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından meslek yüksekokulu (MYO) öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlenen ödüllü "StartUpMYO" proje yarışmasında değerlendirmelerin ikinci aşaması gerçekleştirildi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ön plana çıkarmanın yanında MYO'ların cazibesinin artırılmasının hedeflendiği yarışmanın ilk aşamasında ele alınan 136 projeden ikinci değerlendirme aşamasına geçen 61 projenin sunumu ve değerlendirmesi yapıldı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yanı sıra ORAN Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kayseri OSB, MÜSİAD ve Kültepe Yatırım Fonu'ndan temsilciler ile MYO müdürleri katıldı.

Burada konuşan Milletvekili Cıngı, ülkedeki mesleki ve teknik eğitimi başka bir boyuta taşımaya çalıştıklarını, bu kapsamda KAYÜ önderliğinde bir çalışma yürüttüklerini belirtti.