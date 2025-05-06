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        Hacılar Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Hacılar Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:17
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        Hacılar Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Hacılar Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Hacılar Belediyesinden yapılan yazıl açıklamaya göre, Başkan Bilal Özdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda gündemde yer alan 5 maddeye ilaveten 4 ek gündem maddesi daha görüşülerek 9 madde oy birliğiyle karara bağlandı.

        Toplantının başında ilçede devam eden alt ve üstyapı projelerine dair değerlendirmelerde bulunan Özdoğan, Akyazı Mahallesi'ndeki Çavuşoğlu Parkı çevresinde hem Kayseri Caddesi'nden hem de iç mahalleden giriş çıkışları kapsayacak yeni bir ulaşım düzenlemesi yapılacağını belirtti.

        Kayseri Caddesi'nde yürütülen ve yaklaşık 2 ay sürecek asfalt çalışmasının, Tatar Camisi'nden Hacılar Meydanı'na kadar olan bölümde de devam edeceğini anlatan Özdoğan, Camikebir Cami önü de dahil olmak üzere bu bölgelerde asfalt yenileme çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

        Özdoğan, üçüncü etap ve TOKİ konutlarının kanalizasyon hattının da yenileneceğini ve bu çalışmanın Orta Cami önünden başlayarak eski belediye binasının önüne kadar olan hattı kapsayacağını bildirdi.

        Alt ve üst yapı dışında yaz aylarında parke ve asfalt çalışmalarının hız kazanacağını kaydeden Özdoğan, "Bazı mahallelerimize yeni parklar kazandıracağız. Mevcut parklarımızda da yenileme çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca çocuklarımız için küçük oyun grupları kurulacak. Kısacası bu yaz dolu dolu geçecek ve ilçemizin her köşesinde vatandaşlarımızla buluşacağız." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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