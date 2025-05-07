Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılandığı davaya devam edildi
Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari sanık ile ona yardım ettikleri öne sürülen 5 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.
Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari sanık ile ona yardım ettikleri öne sürülen 5 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki tutuksuz sanık O.Y, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını, hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari sanık M.Y'nin ise dosyasının ayrılmasını istedi.
Sanık O.Y. savunmasında, firari sanığın yakalanmamasının kendilerini korkuttuğunu, bu kişinin babasının da sağı solu arayarak tehditlerde bulunduğunu iddia etti. Olay nedeniyle mağdur olduğunu öne süren sanık, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.
Müştekiler ise firari sanığın Gürcistan'da olduğunu, yakalanmamasından dolayı yakınlarının cesaretlendiğini ve hala kendilerini tehdit ettiklerini ileri sürdü.
Firari sanık M.Y'nin dosyasının ayrılmasını karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak 2022'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen M.K.Y. ve E.A. ile O.Y, S.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmıştı.
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