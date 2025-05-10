KAYÜ'den "Güneş Avcıları: Annemle Bilim Yolculuğu" etkinliği

Öğrencilerin güneş saati yapmasına veliler de eşlik etti.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) desteklenen Bilim Kafe Projesi kapsamında KAYÜ Bilim İletişim Ofisi ile Çetin Şen Bilim Merkezinin işbirliğiyle Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe anneler ve çocukları katıldı.

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