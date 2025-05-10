KAYÜ'den "Güneş Avcıları: Annemle Bilim Yolculuğu" etkinliği
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından "Güneş Avcıları: Annemle Bilim Yolculuğu" etkinliği düzenlendi.
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından "Güneş Avcıları: Annemle Bilim Yolculuğu" etkinliği düzenlendi.
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) desteklenen Bilim Kafe Projesi kapsamında KAYÜ Bilim İletişim Ofisi ile Çetin Şen Bilim Merkezinin işbirliğiyle Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe anneler ve çocukları katıldı.
KAYÜ öğretim görevlisi Dr. Cenk Kayhan, çocuklarla teleskopla güneş gözlemi yaptı.
Öğrencilerin güneş saati yapmasına veliler de eşlik etti.
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