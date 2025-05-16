Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocasinan Bulvarı'nda 3 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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