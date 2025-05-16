Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, evinin otoparkında kaza yapınca yakalandı.
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, evinin otoparkında kaza yapınca yakalandı.
Melikgazi ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, 38 YN 427 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki evinin otoparkında kaza yaptı.
Otoparktaki kaldırım taşlarına da zarar veren M.E.S. (21), polis ekiplerince yakalandı.
Yapılan kontrolde 160 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.
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