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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, evinin otoparkında kaza yapınca yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 02:36 Güncelleme: 16.05.2025 - 02:36
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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı
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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, evinin otoparkında kaza yapınca yakalandı.

        Melikgazi ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, 38 YN 427 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan sürücü, Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki evinin otoparkında kaza yaptı.

        Otoparktaki kaldırım taşlarına da zarar veren M.E.S. (21), polis ekiplerince yakalandı.

        Yapılan kontrolde 160 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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