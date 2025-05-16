Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı

E.S. (31), M.E.P. (20), M.T. (32), M.U. (24) ve E.Y. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışma kapsamında 156 kişiyi 3 milyon 543 bin 718 lira zarara uğrattıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

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