Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün ilanı vererek vatandaşları zarara uğratanlara yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında 156 kişiyi 3 milyon 543 bin 718 lira zarara uğrattıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden B.C.Ö. (21) B.G. (20), Y.C. (20), İ.K. (23), P.A.D. (20) ve R.T. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
E.S. (31), M.E.P. (20), M.T. (32), M.U. (24) ve E.Y. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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