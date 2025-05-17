Kayseri'de 2 silahlı gasp şüphelisi yakalandı

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler H.D. (26) ve O.Ç. (28), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte bir iş yerinde yaşanan silahlı gasp olayının ardından zanlıların yakalanması için 60 kişilik ekiple çalışma başlattı.

Kayseri'de bir iş yerinden silahlı gasp yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

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