Kayseri'de 2 silahlı gasp şüphelisi yakalandı
Kayseri'de bir iş yerinden silahlı gasp yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de bir iş yerinden silahlı gasp yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte bir iş yerinde yaşanan silahlı gasp olayının ardından zanlıların yakalanması için 60 kişilik ekiple çalışma başlattı.
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler H.D. (26) ve O.Ç. (28), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlıların adreslerinde kar maskesi, eldiven ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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