Hacılar'da ADEM kursiyerlerinin eserleri sergilendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Kafe ve Restoran önünde düzenlenen törene, Kaymakamı Burak Dertlioğlu, hayırsever iş insanı Mehmet Kabak, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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