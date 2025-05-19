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        Kayseri'de elektrik arıza ekipleri çocukların tellere takılan uçurtmalarını kurtardı

        Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) ekipleri, çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:50 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:54
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        Kayseri'de elektrik arıza ekipleri çocukların tellere takılan uçurtmalarını kurtardı
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        Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) ekipleri, çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını kurtardı.

        KCETAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sarız ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde ekipler, elektrik arıza, aydınlatma ve bakım çalışmaları esnasında çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını fark etti.

        Çocuklar güneşli havada uçurtmalarını uçurmak için ekiplerden yardım istedi.

        Ekiplerin çalışmasıyla aşağı indirilen uçurtma, çocuklara teslim edildi.

        Açıklamada, "Elektrik arıza, aydınlatma ve bakım çalışmalarımız esnasında güneşli havayı fırsat bilen çocuklarımızın tellere takılan uçurtmalarını indirmelerine yardımcı olduk. Herhangi bir tehlike oluşmaması adına uçurtma uçururken özellikle havai hatlardan uzak alanları tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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