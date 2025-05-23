Kayseri'nin "saklı lezzetleri" Kocasinan Akademi'de gün yüzüne çıkıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kayseri'nin "saklı lezzetleri"ni geleneksel tariflerle hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Akademi'nin Ertuğrulgazi tesisinde Başkan Çolakbayrakdar, şef önlüğünü giyerek Kayseri’nin az bilinen tatlılarından biri olan asideyi hazırladı.

Çolakbayrakdar, beyaz yağlama, tava katmeri, kıymalı kuru börek, kamış baklava, Kayseri tiridi, şekerpareli kayısı kavurması, un çorbası, kurşun aşı, sıkma pekmez helvası, inecik yağlaması ve Kayseri halkası gibi ürünleri mutfakta pişiren eşi Fatma Çolakbayrakdar'a eşlik etti.

Çolakbayrakdar, Kayseri'nin birçok alanda zenginliklere sahip kadim bir şehir olduğunu belirterek, özellikle yöresel lezzetlerin merkezi olmasında önemli bir rol oynadıklarını vurguladı.

Belediye olarak Kocasinan Akademi ve Kafe Sinan tesisleriyle şehrin yemek kültürüne katkı sağladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri olan ve şehrimizin tescilli markası Kafe Sinan ile geleneksel ve yöresel yemeklerimizi yaşatıyoruz. Hanım kardeşlerimize istihdam sağladığımız Kafe Sinan Hanımeli tesislerimizde yöresel yemeklerimizi üretip, Kayseri'nin lezzetlerini hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. İlçemizin yöresel değerleri olan Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak adına yoğun gayret gösteriyoruz. Bunlar, şehrimizin güzellikleridir. Mutfak sanatı dediğiniz zaman mantı, bazlama, yaprak sarması, aç makarna, nevzine gibi ve bayram günlerine özel soğanlı yahni yemeği vardır. Ayrıca fırın ağzı, et haşlaması, Kayseri tavası, sucuk ve pastırma gibi birçok özel lezzetimiz vardır."