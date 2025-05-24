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        Kayseri'de aranan 5 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:05 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:05
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        Kayseri'de aranan 5 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde şok uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulama sırasında 3 bin 245 kişi ve 1090 araç sorgulandı, 237 park ve bahçe kontrol edildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 4 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Ayrıca bir hacizli, bir de çalıntı araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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