Kayseri'de aranan 5 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde şok uygulama gerçekleştirdi.
Uygulama sırasında 3 bin 245 kişi ve 1090 araç sorgulandı, 237 park ve bahçe kontrol edildi.
Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 4 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Ayrıca bir hacizli, bir de çalıntı araca el konuldu.
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