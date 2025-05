Bakan Işıkhan, Kayseri'de "İş'te Güvenli Gelecek" programında konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir. Önceliğimiz, işin geleceğinden önce işçimizin, çalışanımızın geleceğidir. Yani onların can güvenliği ve sağlığıdır." dedi.

Işıkhan, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kayseri'de, Vali Gökmen Çiçek'le valilik binasında bir araya geldi.

Daha sonra Erciyes Kültür Merkezi'nde, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen "İş'te Güvenli Gelecek" programına katılan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 38'incisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri'de olduklarını söyledi.

Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği konusunu çalışma hayatının kırmızı çizgilerinden birisi olarak gördüklerini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüdüklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hangi işin başında olursak olalım, ülkemizin ve milletimizin istikbalini, her daim aşkla, şevkle ve azimle inşa etmeye devam ediyoruz. Tarihimizden devraldığımız bu değerli mirasın sorumluluğuyla, özellikle son 23 yılda ülkemizi bir baştan bir başa en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturup, ekonomiden ihracata, sanayiden çalışma hayatına kadar her alanda ülkemizi büyüttük, geliştirdik. Refahı, tabana yaymak adına oluşturduğumuz yeni istihdam alanları ile ekonomide sağladığımız atılımları, kalıcı ve verimli hale getirmenin mücadelesini verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir taraftan ülkemizdeki iş gücü ve istihdam oranlarını hızla yukarı seviyelere çıkarırken diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz."

Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre her yıl dünyada yaklaşık 3 milyon kişinin iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ölümlerin çoğu işle ilgili hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla ILO, 2024-2030 yılları için yeni Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisi'ni kabul etmiştir. Ülkemiz tarafında da kabul edilen bu stratejiye üye ülkeler, ilk olarak ulusal iş sağlığı ve güvenliği çerçevelerini iyileştirmeyi, ikincil olarak ulusal ve küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği alanında koordinasyon, ortaklıklar ve yatırımların güçlendirilmesini ve son olarak bu çerçevenin belirli tehlikelere, risklere, sektörlere ve mesleklere göre uyarlanması ve çalışma koşullarının çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını nasıl etkileyebileceğinin dikkate alınmasını önermektedir."

Bakanlık olarak, riskleri minimum seviyeye indirecek her türlü adımı tereddüt etmeden attıklarını belirten Işıkhan, "Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir. Önceliğimiz, işin geleceğinden önce işçimizin, çalışanımızın geleceğidir. Yani onların can güvenliği ve sağlığıdır. Bu hususta yasal altyapıdan farkındalık kampanyalarına kadar her türlü uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız." dedi.