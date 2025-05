Yol arkadaşı "Ateş Bey" ile serin sularda 8 yıldır kürek çekiyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Sporcu Mehmet Ağca, "Ateş Bey" ismini verdiği ve 8 yıldır dostluk kurduğu golden cinsi köpeğiyle su sporları yaparak, keyifle kürek çekiyor.

Henüz 3 aylıkken sahiplendiği "Ateş Bey"i 8 yıldır yanından ayırmayan Ağca, gittiği her yere ve aktiviteye köpeğini de götürüyor. Ağca, kano ve kürek sörfü olarak da bilinen SUP (Stand Up Paddle) sporunu da köpeğiyle yapıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinden geçen Zamantı Irmağı'nda düzenlenen "SUP Festivali"ne de "Ateş Bey" ile katılan Ağca, doğanın güzelliklerine kuş cıvıltıları eşliğinde köpeğiyle şahitlik ediyor.

Ağca, AA muhabirine,"Ateş Bey"i henüz yavruyken sahiplendiğini söyledi.

Köpeğiyle büyük dostluk kurduğunu vurgulayan Ağca, "Ateş Bey bana geldiğinde daha 3-4 aylıktı. Son 8 yılımın en değerli şahididir hatta vücudumda dövmesi de var. Ateş Bey benim en büyük dostumdur." dedi.