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        Kayseri'de 25 yıllık ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde yenileme yapıldı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 25 yıl önce kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisine yapılan 500 milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:19
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        Kayseri'de 25 yıllık ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde yenileme yapıldı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 25 yıl önce kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisine yapılan 500 milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve yetkililerle birlikte yenilenen tesisi gezerek, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, tesisteki aletlerin verimliliğini arttırmak amacıyla değerlendirme sonucu tüm elektromekanik birimleri yenilediklerini, bu yenileme sonucu tesisin 25 yıl daha sorunsuz şekilde hizmet vermesini sağladıklarını belirtti.

        500 milyon TL'lik yatırımla kapasitesi arttırılan tesisin şehre daha fazla katkı sunacağını ifade eden Büyükkılıç, yenilenen tesisin, sadece su arıtma değil, atıklarla ilgili yapılan çalışmalar, enerji üretimi ve ileri teknoloji kullanımıyla da dikkat çektiğini kaydetti.

        Çalışma ile ekonomik ömrünü tamamlamış pompa, mikser, ızgara, blower, gaz jeneratörleri, desülfürizasyon gibi mekanik ekipmanlar ile trafo, pano gibi bazı elektrik ekipmanları yenilendi, toplam sistem verimliliği için mevcut bazı elektrik ekipmanlarda bakım işleri yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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