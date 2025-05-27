"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırma sonuçlarında yer alan Kayseri firmalarını tebrik etti.

Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, İSO ilk 500 listesinde 13 KAYSO üyesi firma yer aldığını, ilk sırada Kayseri Şeker Fabrikası'nın, ikinci sırada HES Hacılar'ın, üçüncü sırada ise Hasçelik Kablo'nun yer aldığını, bu yıl Coreal Alüminyum'un da listeye girdiğini belirtti.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 14 firmamız yer almıştı. Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen bu yıl da 13 firmamız bu prestijli listede yer almayı başardı. Üretimden ihracata, istihdamdan yatırımlara kadar ülkemizin kalkınmasına değerli katkılar sunan tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Özellikle sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve katma değerli ürün geliştirme konularında atılan kararlı adımların, bu başarılarda büyük payı olduğuna inanıyorum."