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        Kayseri Şeker, İSO 500 listesinde Kayseri'de birinci oldu

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırma sonuçlarına göre Kayseri Şeker, Türkiye'de 70'inci, Kayseri de ise birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:05
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        Kayseri Şeker, İSO 500 listesinde Kayseri'de birinci oldu
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        İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırma sonuçlarına göre Kayseri Şeker, Türkiye'de 70'inci, Kayseri de ise birinci oldu.

        Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Şeker'in İSO 500 listesinde üst sıralarda yer alması, şirketin üretim kapasitesinin, sürdürülebilir büyüme hedeflerinin ve bölge ekonomisine katkısının bir göstergesidir.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, hedeflerinin her yıl Türkiye sıralamasında daha yukarılara çıkmak olduğunu ifade etti.

        Çiftçi, çalışan ve yöneticilerle bir bütün olduklarını belirten Akay, "Bu başarı tesadüf değil, alın teriyle, emekle, inançla örülmüş bir hikayenin sonucu. Kayseri Şeker, sadece şeker değil, güven, istikrar ve başarı da üretiyor. Birlikte başardık, bu gurur hepimizin. Tarımın sanayiyle, emeğin vizyonla buluştuğu bir yapının yılmadan, yorulmadan, her yıl daha yükseğe tırmanmasının öyküsüdür." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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