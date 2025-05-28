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        Melikgazi'de Keykubat Mahallesi'ne yapılacak aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı

        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Keykubat Mahallesi'ne yapılacak Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:50
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        Melikgazi'de Keykubat Mahallesi'ne yapılacak aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı
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        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Keykubat Mahallesi'ne yapılacak Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü imzalandı.

        Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen protokol töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediyesinin hayırseverlerin güvenini kazanarak ilçede çok fazla okul ve sağlık merkezi yapılmasını sağladığını belirtti.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise şimdiye kadar ilçeye 15 aile sağlık merkezi kazandırdıklarını, Keykubat Mahallesi'nde de 7 hekimli Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açacaklarını kaydetti.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ise koruyucu sağlık hizmetlerine verdiği katkıdan dolayı Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

        Hayırsever Salih Yılboğa da hayalini gerçekleştirdiği için Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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