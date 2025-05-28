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        "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kayseri'de düzenlediği "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:05
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        "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı
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        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kayseri'de düzenlediği "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü sona erdi.

        Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında da görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikatın "seçkin gözlemci günü", İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda gerçekleştirildi.

        Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Libya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan ve Ürdün tarafından fiili ve gözlemci olarak katılım sağlandı.

        Hava indirme imkan ve kabiliyetini geliştirmenin yanında dost ve müttefik ülkelerle müşterek harekat icra etme kabiliyetini geliştirmenin amaçlandığı tatbikata 36'sı yabancı 1003 personel katıldı.

        Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130, CN-235 ve A400M nakliye uçaklarındaki 35'i yabancı, 265 paraşütçü komando bölgeye indi.

        Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi.

        Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef SİHA ile temsili olarak vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.

        Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi.

        Tatbikatın seçkin gözlemci günü, 14 ülkenin bayrağıyla yapılan saygı atlayışıyla sona erdi.

        Tatbikatta paraşütle atlayan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, gazetecilere, 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

        Küçükkonuklar, 1995 yılında ilk atlayışını yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 4 bin 836 atlayış yaparak rekora imza attım. Her atlayışta hala ilk günkü heyecan ve gururu hissederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün Erciyes-2025 Tatbikatı kapsamında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırmak bana nasip oldu. Bu görev hayatım boyunca unutmayacağım gurur vesilesidir."

        Tatbikatın taktik safhasının sona ermesinin ardından envantere yeni giren ve envantere alınma süreçleri devam eden, yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri, görüntüleme ve keşif sistemleri ile insansız hava araçları sergilendi.

        Sikorsky ve Chinook tipi helikopterin de kullanıldığı tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, 2'inci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve askeri yetkililer izledi.

        Tatbikatta, toplamda 4 C-130 nakliye uçağı, 2 A400M ağır yük nakliye uçağı, CN235 nakliye uçağı, 2 S-70 genel masat helikopteri, 2 CH-47 ağır yük helikopteri, T-70 genel maksat helikopteri ve insanlı keşif uçağı görev aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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