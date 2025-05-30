Hayvanat bahçesindeki papağanlara 12 yıldır gözü gibi bakıyor

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin tropikal kuşlar bölümünde 12 yıldır çalışan Resul Erkek, 8 türden 60 papağanın beslenme ve bakımlarını yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 153 türde 1600'e yakın hayvan barınıyor. Hayvanat bahçesinin tropikal kuşlar bölümünde ise Afrika, Amerika ve Avustralya kıtalarına özgü, rengarenk tüylerinin yanı sıra gagalarıyla dikkati çeken 8 türden 60 papağan bulunuyor.

Tropikal kuşlar bölümünün görevlisi Resul Erkek, papağanların beslenme, bakım ve tedavi gibi tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

- "Bir aile gibiyiz"

Erkek, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

Kendisini en çok "Geveze" isimli papağanın sevdiğini belirten Erkek, "Geveze buraya geleli 10 yıl oldu. O zaman yavruydu. Benim buradaki kuşlarla ayrı bir muhabbetim var. Ben alana girince beni tanırlar. Yemlemeyi de ben yaptığım için ben gelir gelmez bir hareketlenme oluyor. İç içe yaşıyoruz, bir aile gibiyiz. Kendi ailemden, çocuklarımdan çok onlarla vakit geçiyorum." dedi.

- "Bunlar artık bizim bir çocuğumuz oldu"

Geveze'nin kendisine çoğu zaman arkadaşlık yaptığını anlatan Erkek, "Benim dışımda kimsenin omzuna, eline konmaz. Kimseyle konuşmaya çalışmaz. Bana çok bağlı. Onun da beni ailesi olarak gördüğünü düşünüyorum." diye konuştu.

Papağanların bakım ve beslenmelerinin dışında tedavilerine de yardımcı olduğunu dile getiren Erkek, "Genel durumlarını sürekli yakından takip ederim. Zaten tüm bakımlarını ben yapıyorum. Bunlar artık bizim bir çocuğumuz oldu. Çocuğumuz hastalandığında nasıl hastaneye koşuyorsak bunların tedavisi için de öyle çaba veriyoruz. İyileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.