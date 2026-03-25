        Kayseri pastırmasına AB tescili, kentte sevinçle karşılandı

        Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) tescili alması, kentte mutlulukla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı açıklamasında, oda olarak yöresel ürünler ile coğrafi işaret tesciline büyük önem verdiklerini, tescil sürecinde yapılan itirazlara rağmen uzmanlar ve hukukçular tarafından verilen büyük mücadelenin meyvesini toplamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Hedeflerine ulaştıklarını ve lezzetlerini dünyaya tescillettiklerini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

        "Bereketli topraklarımızın bu eşsiz değerini dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Kayseri denince ilk akla gelen asırlık lezzetlerimizden pastırmamız, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili'ni alarak koruma altına alındı. 2024 yılında ilan aşamasına çıkan ürünümüze, Bulgaristan tarafından isim benzerliği gerekçesiyle yapılan itirazlar süreci zorlaştırsa da geri adım atmadık. Kayseri Ticaret Odası olarak, bu milli değerimizi uluslararası arenada sahipsiz bırakmamak adına adeta bir hukuk ve diplomasi savaşı verdik. Odamız bünyesinde kurulan özel çalışma grubu, TOBB Uyum ve Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarımızla koordineli bir şekilde 2 yıl boyunca teknik ve hukuki süreç yürüttük. Odamızın kararlı duruşu, sunduğu bilimsel kanıtlar ve tescil dosyasındaki titiz çalışmaları sayesinde tüm itirazlar boşa çıkarılarak hedefimize ulaştık."

        Gülsoy, alınan bu tescil ile Kayseri pastırmasının AB ülkelerinde haksız kullanımının önüne geçileceğini, taklit üretimlerin yolunun tamamen kapatılacağını, tescil etiketinin işlenmiş et ürünlerinin mevzuatsal anlamda ihracına müsaade edilen ülkeler tarafından da yine bir güven potansiyeli olarak algılanacağına dikkati çekti.

        Kayseri sucuğu ve mantısının AB tescili için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Gülsoy, yerel değerlerin küresel pazarda korunması noktasında büyük destek veren Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

        - "Değerlerimizi koruyor, markalaştırıyor ve geleceğe emin adımlarla taşıyoruz"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yazılı açıklamasında, gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtma gayretini sürdürdüklerini belirtti.

        Pastırmanın AB tarafından tescillenmesiyle şehrin emeğinin, alın terinin ve asırlık ustalığının dünyaya bir kez daha gururla duyurulduğunu aktaran Büyükkılıç, "Biz Kayseri olarak sadece üretmiyoruz, değerlerimizi koruyor, markalaştırıyor ve geleceğe emin adımlarla taşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Büyükkılıç, AB tescil sürecindeki gayretlerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

        AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Dursun Ataş ve Şaban Çopuroğlu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Kayseri pastırmasının AB tescili almasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"

        Benzer Haberler

        Kros Ligi'nde Spor A.Ş'den önemli dereceler
        Kros Ligi'nde Spor A.Ş'den önemli dereceler
        Kayseri'de "Nezaket Yolda Kalmasın" projesi hayata geçirildi
        Kayseri'de "Nezaket Yolda Kalmasın" projesi hayata geçirildi
        Yolcu uçağında 'uçağınızı bombalayacağız' diyen sanığın cezası hukuka aykır...
        Yolcu uçağında 'uçağınızı bombalayacağız' diyen sanığın cezası hukuka aykır...
        SanatMelikgazi'de 12 farklı atölyede kurslar başladı
        SanatMelikgazi'de 12 farklı atölyede kurslar başladı
        Kayserili pastırmacı: Avrupa bile 'Kayseri' diyorsa artık işimiz de artar
        Kayserili pastırmacı: Avrupa bile 'Kayseri' diyorsa artık işimiz de artar
        Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
        Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti