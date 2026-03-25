        SanatMelikgazi'de 12 farklı atölyede kurslar başladı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, atölyeler, sergiler, söyleşiler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan SanatMelikgazi'de atölyelerin başladığını bildirdi.

        Giriş: 25.03.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, sanata gönül veren vatandaşları, kaligrafi, filografi, yağlı boya, karakalem, çini, seramik gibi atölyelere davet etti.

        Hunat Mahallesi'nde bulunan Nazmi Toker Okulu'nun restore edilerek SanatMelikgazi'ye dönüştürüldüğünü anımsatan Palancıoğlu, 12 farklı atölyede verilecek eğitimlerle hem mesleki beceri kazandırmayı hem de kültürel değerleri yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

        Belediye olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya önem verdiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Sosyal ve kültürel çalışmalar bizim kıymetlilerimiz. Bu kapsamda yine güzel bir etkinliğe daha imza atıyoruz. SanatMelikgazi'mizde düzenleyeceğimiz ve 3 ay sürecek olan Prof. Dr. İlhan Özkeçeci Sanat Atölyesi Türk Sanatı Uygulamaları Kursu'muz 18.00 ve 21.00 saatleri arasında yapılacak. 30 Mart'ta son başvurusunu alacağımız kursumuz ücretli ve sınırlı kontenjanı vardır. Kursumuza kaydolmak için https://mgazi.li/d143d6 linkine tıklayarak başvuru yapabilirsiniz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

