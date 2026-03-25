        Kocasinan Belediyesi ekipleri, GES projesinin çalışmalarına başladı

        Kocasinan Belediyesi ekipleri, belediye hizmet binası, atölyeler ve tesisler gibi 35 noktanın ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamak için Cırgalan Mahallesi'nde güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarına başladı.

        Giriş: 25.03.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Kocasinan Belediyesi ekipleri, GES projesinin çalışmalarına başladı

        Kocasinan Belediyesi ekipleri, belediye hizmet binası, atölyeler ve tesisler gibi 35 noktanın ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamak için Cırgalan Mahallesi'nde güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarına başladı.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, "Kendi kendine yetebilen bir belediye" olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını belirterek, Cırgalan Mahallesi’nde 5 megavat enerji için GES projesinin çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

        Yapılan yatırımla ülke ekonomisine katkı sunarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına destek olacaklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Geleceğin şehirlerini inşa ederken çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler üretmek zorundayız. Bu anlayışla hayata geçireceğimiz GES projemizle hem kendi enerjimizi üreterek belediyemizin giderlerini önemli ölçüde azaltacağız hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz, enerji maliyetlerinde sağlanacak tasarrufu doğrudan hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet olarak yansıtacağız. Marka ve model şehrimizi sadece bugünün değil, yarının da güçlü ve örnek şehirlerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

        Öte yandan, ihalesi yapılan GES tamamlandığında belediyenin agrega üretim tesisi, asfalt plenti, belediye hizmet binası, atölyeler, Kuşçu Marina gibi toplam 35 noktanın elektriğini karşılamış olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

