        Kayseri'nin ilk kadın dağcısı İlmiye Bergman'ın hayatı beyaz perdede

        Kayseri'nin ilk kadın dağcısı İlmiye Bergman'ın hayatını konu alan belgesel izleyicileriyle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine 26 Temmuz 1936 yılında çıkarak "Bu zirveye çıkan ilk Türk kadın" unvanını alan İlmiye Bergman'ın yaşam öyküsü, kültür ve tarih meraklılarını bir araya getirecek.

        Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yapımı ve Talas Belediyesinin ev sahipliğiyle hazırlanan "Kayseri'den ilk Türk kadın dağcı" isimli belgeselin ilk gösterimi, 27 Mart Cuma saat 14.00'te Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, böylesi kıymetli bir değerin gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu bildirdi.

        Gösterime tüm vatandaşların davetli olduğunu belirten Yalçın, "Şehrimizin hafızasında yer edinmiş bu özel ismi tanımak ve tanıtmak kültürel sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        5G’de tarihi adım
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "20 kilo verdim"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
