        Kayseri'de Milli Eğitim Akademisi için kayıtlar başladı

        Kayseri'de öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen Milli Eğitim Akademisi için kayıt başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün başlayan ve 8 gün sürecek kayıtların Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde devam ettiğini söyledi.

        Öğretmen adaylarının 13 Nisan itibarıyla eğitime başlayacaklarını belirten Esen, "Akademide bu yıl 1105 öğretmen adayımız eğitim alacak. 572 sınıf öğretmeni, 533'ü de İngilizce branşı öğretmenimiz bir yıl boyunca bizimle burada beraber olacak." dedi.

        Esen, Milli Eğitim Akademi Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında öğretmen adaylarına, 96 görevli tarafından 4 dönem halinde uygulamalı ve pratik eğitim vereceğini anlattı.

        Okullarla da eşleştirilecek adayların rehber öğretmenler eşliğinde eğitim alacaklarını belirten Esen, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 600 saatlik teori ve 600 saatlik pratik eğitimin yer aldığı programa tabi olacak adaylar, hafta sonları da dahil olmak üzere burada çeşitli sosyal etkinlikler yapacak. Adayların sosyal ve sportif anlamda faaliyet yapabilecekleri tüm materyallerimiz burada mevcut. Dolayısıyla öğretmenlerimiz sadece burada bir akademik eğitim almayacak, beceri eğitimi de alacak. Kendi branşlarının dışında spor ve sanat alanında da çeşitli yetkinlikleri kazanacak şekilde eğitim alma fırsatları olacak. Bu anlamda öğretmen adaylarımız tarafından yoğun bir ilgi ve müracaat var. O talepleri aldıkça biz peyder pey o faaliyetleri gerçekleştireceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

