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        Büyükşehir Belediyesinde "Muhtarlık Bilgi Sistemi" hakkında bilgilendirme yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, "Muhtarlık Bilgi Sistemi" hakkında daire başkanları ile genel müdürlere bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:26 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:43
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        Büyükşehir Belediyesinde "Muhtarlık Bilgi Sistemi" hakkında bilgilendirme yapıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, "Muhtarlık Bilgi Sistemi" hakkında daire başkanları ile genel müdürlere bilgilendirme yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Avan, daire başkanları ve genel müdürlere sistemle ilgili bilgi vererek, sistemin son halini, amaçları ve hedefleri konusunda bilgilendirme yaptı.

        Muhtarların, belediyenin mahalleye yaptığı ve planladığı yatırımları, ayrılan bütçeleri şeffaf bir şekilde görebileceği sistem, talep, öneri ve yatırım ihtiyaçlarını çevrim içi olarak iletebilecek ve süreç adım adım takip edebilecek.

        Ayrıca muhtarlar, mahalleleriyle ilgili tarihi ve kültürel bilgilerden, yeşil alan miktarlarına ve imar durumu gibi verilere dijital ortamdan erişebilecek.

        Sistemin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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