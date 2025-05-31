Büyükşehir Belediyesinde "Muhtarlık Bilgi Sistemi" hakkında bilgilendirme yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, "Muhtarlık Bilgi Sistemi" hakkında daire başkanları ile genel müdürlere bilgilendirme yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Avan, daire başkanları ve genel müdürlere sistemle ilgili bilgi vererek, sistemin son halini, amaçları ve hedefleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Muhtarların, belediyenin mahalleye yaptığı ve planladığı yatırımları, ayrılan bütçeleri şeffaf bir şekilde görebileceği sistem, talep, öneri ve yatırım ihtiyaçlarını çevrim içi olarak iletebilecek ve süreç adım adım takip edebilecek.

Ayrıca muhtarlar, mahalleleriyle ilgili tarihi ve kültürel bilgilerden, yeşil alan miktarlarına ve imar durumu gibi verilere dijital ortamdan erişebilecek.

Sistemin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.