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        Kocasinan Belediyesinden Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:20
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        Kocasinan Belediyesinden Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilçelerde bulunan mezarlıkların belediye ekiplerince Kurban Bayramına hazır hale getirileceğini ifade etti.

        Bayramın hayırlara vesile olmasını dileyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz."

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        Galeri

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