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        DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı

        Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:12 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:12
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        DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı
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        Nevşehir’de geçirdiği trafik kazasında yaralanan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Kayseri’ye gelmek için yola çıkan Dindar'ın kullandığı 06 ER 940 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesi yakınlarında refüje çarptı.

        Kazada yaralanan Dindar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Dindar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, belinde incinme olduğu öğrenildi.

        Öte yandan Dindar'ın, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayan Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor arasındaki Nesine 2. Lig play-off final maçını izlemek için Ankara'dan yola çıktığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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