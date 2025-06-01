DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı

Öte yandan Dindar'ın, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayan Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor arasındaki Nesine 2. Lig play-off final maçını izlemek için Ankara'dan yola çıktığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Kayseri’ye gelmek için yola çıkan Dindar'ın kullandığı 06 ER 940 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesi yakınlarında refüje çarptı.

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