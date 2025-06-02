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        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi doğru kesim için prova yapıldı

        Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi prova için 3 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:45
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        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi doğru kesim için prova yapıldı
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        Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi prova için 3 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ile Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde oluşturulan 130 bin metrekarelik, 200 büyükbaş, 84 küçükbaş hayvan satış alanının bulunduğu ve 400 personelin görevli olduğu kesim yerinde incelemelerde bulundu.

        Kesimhanede bir büyükbaş hayvan deneme amaçlı kesildi, derisi yüzülerek ünitelerdeki aşamalar uygulamalı gösterildi. Daha sonra kesilen iki büyükbaş hayvanın etlerinin de bayramda kesim için geleceklere kavurma olarak dağıtılacağı belirtildi.

        - "Vatandaşlarımızın konforlu ve huzurlu şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kesimhanemiz hazır"

        Çolakbayrakdar, gazetecilere, kurban kesim yerinin teknolojik ve hijyenik olması için gereken tüm detaylarının düşünüldüğünü söyledi.

        Modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim ve satış alanındaki hazırlıkların tamamlandığını belirten Çolakbayrakdar, "Bayrama sayılı günler kaldı. Günler önce başlattığımız kesim alanındaki çalışmalarımızı bugün son deneme kesimiyle birlikte tamamladık. Hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini arife gününde de tekrarlayacağız. Kurban Bayramı'nın birinci gününde 3 büyükbaş ve küçükbaş kesim ünitelerimizle vatandaşlarımızın konforlu ve huzurlu şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kesimhanemiz hazır vaziyettedir." diye konuştu.

        Bayramda kurban yakalama timinin de hizmet vereceğini dile getiren Çolakbayrakdar, kurbanlıkları kaçanların belediyeye ulaşabileceklerini belirtti.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Tuğluk da vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi için 63 geçici kesim yeri, 13 kesimhane, yol kontrol noktası ve ilçe müdürlüklerinde nöbetçi 200 görevli veteriner hekimle hizmet vereceklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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