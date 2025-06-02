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        Hacılar'da Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:25
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        Hacılar'da Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

        Özdoğan, yazılı açıklamasında, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi adına belediye ekiplerinin bayram süresince görev başında olacağını belirtti.

        Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Belediye olarak ilçede sorunsuz bir bayram yaşanması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kurban kesim alanlarımızı hijyenik şartlara uygun hale getirdik ve gerekli düzenlemeleri tamamladık. Kurban kesim işlemlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için hazırlanan kesim alanlarında temizlik, dezenfeksiyon ve fiziki düzenlemeler yapıldı. Ayrıca bayram öncesinde mezar ziyaretlerini yapmak isteyen vatandaşlar için ilçe mezarlığında çevre düzenleme ve bakım çalışmaları da tamamlandı."

        Özdoğan, ilçe bayramlaşma programının ise arife günü saat 15.00'te Hacılar Kafe Restoran'da düzenleneceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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